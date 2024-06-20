Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını vatandaşları Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano. Mücadelede VAR hakemi olarak yine Almanya'dan Bastian Dankert görev alacak

22 Haziran Cumartesi günü Dormuntd BVB Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

ZWAYER'İN EURO 2024'YE İKİNCİ MAÇI

Bu arada Türkiye - Portekiz maçına atanan Felix Zwayer, turnuvada B Grubu'nda oynanan ve İtalya'nın Arnavutluk'u 2-1 yendiği maçı yönetmişti.