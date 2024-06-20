Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla kaydetti. Böylelikle Kasım ayından bu yana ilk kez bütçede fazla görüldü. Yılın beş aylık döneminde bütçe açığı ise 472 milyar TL oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 12:14, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla verdi. Böylece bütçe Mayıs ayında fazlaya dönmüş oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; yılın ilk beş aylık döneminde ise bütçe açığı 472 milyar TL oldu.
Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 787,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 7,1 milyar
TL olarak kaydedildi.
Faiz dışı dengede ise 330,1 milyar TL'lik fazla izlendi.
Bütçe gelirlerinde en büyük kalem olan vergi gelirleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 898,4 milyar TL oldu.