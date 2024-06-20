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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 7,64 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,64 azalarak 50,48 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 12:42, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:44
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 7,64 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğal gaz sektör raporuna göre, Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 50,48 milyar metreküp doğal gazın yüzde 71,73'üne denk gelen 36,21 milyar metreküpü boru hatları aracılığıyla satın alındı.

Geri kalan ve yüzde 28,27'ye denk gelen 14,27 milyar metreküplük kısım ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak satın alındı.

Doğal gaz ithalat miktarı 2022'de 54 milyar 661 milyon 670 bin metreküp olarak kaydedilmişti.

Geçen yıl gerçekleştirilen doğal gaz ithalatının yüzde 66,39'u uzun dönemli ithalat lisansı kapsamında, yüzde 33,61'lik kısım ise spot olarak yapıldı.

21 farklı ülkeden ithalat yapıldı

Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 50,48 milyar metreküp doğal gazın yüzde 71,73'üne denk gelen 36,21 milyar metreküpü boru hatları aracılığıyla satın alınırken, yüzde 28,27'ye denk gelen 14,27 milyar metreküp kısmı LNG olarak satın alındı. Türkiye, doğal gaz ithalatını 21 farklı ülkeden gerçekleştirdi.

Doğal gaz ithalatında birinci sırada yüzde 42,27 payla Rusya yer alırken bu ülkeyi yüzde 20,32'yle Azerbaycan, yüzde 11,86'yla Cezayir, yüzde 10,71'le İran ve yüzde 7,95'le ABD izledi.

Türkiye Rusya'dan 21 milyar 340 milyon metreküp doğal gaz ithal ederken, en az miltar 92 milyon metreküple Umman'dan satın alındı. Doğal gaz ithal edilen yerler arasında Norveç, Brezilya, Mozambik gibi ülkeler de yer aldı.

Cezayir'den uzun vadeli LNG sözleşmesi kapsamında yaklaşık 6 milyar metreküp doğal gaz ithal edilirken, ABD'den 4 milyar metreküp, Mısır'dan ise 1,32 milyar metreküp LNG spot olarak ithal edildi. Spot LNG alınan ülkeler arasında Fransa ve Belçika da küçük miktarlarla yer aldı.

Toplam ithalatın yüzde 90,45'i BOTAŞ, yüzde 3,43'ü Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 2,77'si Bosphorus Gaz, yüzde 1,98'i Kibar Enerji, yüzde 0,97'si Socar Enerji ve yüzde 0,39'u Ege Gaz AŞ tarafından gerçekleştirildi.

İthal edilen gazın giriş noktaları kıyaslandığında ilk sırada 11,95 milyar metreküple Durusu yer aldı.

Durusu giriş noktasını, 8,6 milyar metreküple Kıyıköy, 5,9 milyar metreküple TANAP Seyitgazi, 5,4 milyar metreküple Gürbulak, 5,07 milyar metreküple Marmara Ereğlisi LNG Terminali, 4,36 milyar metreküple Türkgözü, 3,74 milyar metreküple Egegaz Aliağa LNG Terminali, 2,22 milyar metreküple Etki LNG Terminali, 2,01 milyar metreküple Dörtyol FSRU Terminali ve 1,23 milyar metreküple Saros FSRU Terminali takip etti.

En fazla doğal gaz aralıkta ithal edildi

Öte yandan, en fazla doğal gaz 6 milyar 63 milyon metreküple aralıkta ithal edilirken en az ithalat 2 milyar 332 milyon metreküple haziranda yapıldı.

896 milyon 280 bin metreküp doğal gaz ihraç edildi

Türkiye geçen yıl 896 milyon 280 bin metreküp doğal gaz da ihraç etti. Toplam 370 milyon 900 bin metreküp doğal gaz boru hatlarıyla Bulgaristan'a gönderildi.

Bu ülkeyi 216 milyon 570 bin metreküple Yunanistan ve 101 milyon 460 bin metreküple Romanya izledi. En fazla LNG gönderilen ülke ise 206 milyon 420 bin metreküple İsviçre oldu.

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