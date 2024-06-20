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Yüksekova'da, biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 13:23, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:21
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Yüksekova'da, biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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