Yüksekova'da, biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 13:23, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:21
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.