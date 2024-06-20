Samandıra'da mesaiye başlayan Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör), Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist / Spor Bilimcisi), Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü), Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri), Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi), Giovanni Cerra (Data Analiz)

Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:

Tesislerde Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, bir tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi de etiketleyerek "1. gün" notunu düştü.

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