Dur ihtarına uymadı, namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli abi kardeş kaçtı. Kovalamaca neticesinde abi kaçarken kardeş ise yakalandı. Namaz kılma bahanesi ile camiye giren kardeş, arka kapıdan kaçarken, şahıs tekrardan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 16:13, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:14
Mehmet Ali Paşa Mahallesi tramvay yolu üzerinde trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli abi, kardeş kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı. Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı. Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.
Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı.