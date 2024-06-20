Kazı mı, cinayet mi?

Ankara'da kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül (35), iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ



DHA'da yer alan habere göre bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

KADIN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANAN KADIN SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ VE MESLEKTAŞI

Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.