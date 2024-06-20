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Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 18:55, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 19:02
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Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi'ne yönelik ithamlar üzerine bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Amerika Diyanet Merkezimiz, ABD'de yaşayan yüzbinlerce vatandaşımızın, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan ve milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezidir. Devletimiz, vatandaşlarının yaşadığı farklı ülkelerde vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa etmektedir. Bu doğrultuda kurulma süreci 1993 yılında Maryland Eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezi'nin inşaatına 2012 yılında başlanmış, açılışı ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirilmiştir. Böylece cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi, hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD'deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir" denildi.

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