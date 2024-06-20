Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletlerle sanayi sitesinin girişine gelen söz konusu kişilerin kavga etmeye başladığı, ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülüyor.

Yolören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi girişinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

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