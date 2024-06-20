Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 21:56, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:48
Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.