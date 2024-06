Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Yılbaşında tarihi zirveyi gören et fiyatları, son iki aydır düşüş seyrine devam ediyor. Et ve Süt Kurumunun kırmızı et ithalatına hız vermesi ile başlayan düşüş eğilimi, Kurban Bayramı'nın yaşanması ile iyice hissedilir oldu. Piyasada et talebi azaldı. ESK'nın belirlediği kesim fiyatları da dibi gördü.

Ocak ayında kombinalarda dana yağsız kesim fiyatı 380 ila 410 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 310 ila 325 liraya düştü. Bütün bu yaşananlar; bu yılbaşında 600 lirayı gören dana kuşbaşının fiyatını 450 liraya, yine aynı dönem 520 lirayı gören kıymanın kilosunu 410 liraya kadar geriletti. Ancak bu durum lokanta, market ve kasaplara yansımadı. Yeme içme sektöründe menü fiyatlarındaki artış bütün hızıyla devam ediyor. Aynı şekilde kasaplarda et fiyatları aynı seyrini koruyor. Marketlerdeki et ve işlenmiş ürün fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Üreticiler "Kesim fiyatları iyice düştü. Bizler ESK'ya uygun fiyattan et vermeye de razıyız. Ancak piyasaya bakıldığında perakendeye yansıyan bir durum yok. Bakanlık lokanta, kasap ve marketlere giren etlerin fiyatlarına baksın" diyor.

BAKANLIK DENETİM YAPSIN

Konya'da besicilik yapan Mahmut İşbilen "Dana ve kuzu kesim fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Yılbaşında 380-410 lira arasında değişen kesim fiyatları bugün 310 liraya kadar geriledi. Buna karşın girdi maliyetlerimizde bir gerileme olmadı. Yem ve veteriner fiyatları artmaya devam ediyor. Bizler buna da razıyız. Enflasyon düşsün diye uygun fiyattan hayvanlarımızı kesime yolladık. Ama perakendede fiyat düşüşü görmüyoruz. Lokantalarda yemeğin en büyük girdi maliyeti olan et olmasına rağmen fiyatlar hal artıyor. Bugün etli bir sulu yemeği en az 250 liradan aşağıya satmıyorlar. Kasaplarda da fiyat gerilemesi yok. Marketlerdeki sucuk, salam ve sosis gibi ürünlere hala zam geliyor. Market kasapları da fiyatları düşürmedi. Madem fiyatlar düşmeyecek biz neden ucuz fiyattan kesime hayvan gönderiyoruz? İlgili bakanlıktan ricamız lokanta, kasap ve marketlerin eti kaça alıp sattığına baksın" dedi.

TAVUK ETİ DE UCUZLUYOR

Ticaret Bakanlığı, iki ay önce, tavuk eti ihracatını 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildiğini duyurmuştu Ayrıca. Fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya da idari para cezası kesilmişti. Yaşanan bu durum tavuk et fiyatlarını dengeledi. Tavuk göğsünün kilosu 260 liradan 175 liraya, bagetin kilosu 150 liradan 125 liraya, bütün tavuğun fiyatı, 120 liradan 100 liraya kadar geriledi.

YIL SONUNA KADAR YÜZDE 10 DÜŞÜŞ DAHA OLACAK

Et ve Süt Kurumundan alınan bilgilere göre piyasanın et ihtiyacını karşılamak, fiyat istikrarını ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamak için yıl sonuna kadar et ithalatına devam edileceği öğrenildi. Sektör oyuncuları ise ithalatın sürekli değil, dönemsel bir seçenek olması gerektiğini savunarak "İç piyasada denge sağlandıktan sonra ithalat durmalı. Yoksa ette yurt dışına bağlı bir ülke olacağız. İnsanlar tarımdan elini ayağını çekecek" diyor. Öte yandan et ithalatının devam etmesi ve Kurban Bayramı'nda etin bollaşması sebebiyle sene sonuna kadar et fiyatlarında yüzde 10 civarında bir indirim daha bekleniyor.