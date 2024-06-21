Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.

Teröristlerin, 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1️güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 15 Temmuz 2019 tarihinde Beytüşşebap kırsalında sivil aracın geçişi esnasında EYP'li saldırı sonucunda 1️sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 6 Haziran 2020 tarihinde Beytüşşebap kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 29 Temmuz 2020 tarihinde Beytüşşebap kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 2️ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 14 Ağustos 2022 tarihinde Beytüşşebap kırsalında EYP'li saldırı sonucunda 2️ sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 13 Eylül 2023 tarihinde Beytüşşebap kırsalında silahlı saldırı sonucu 1️ sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler, çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Beytüşşebap kırsalında "Bozdoğan-44" operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

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