Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı

Yaz mevsimi-nin gelmesiy-le kiralık konut aramaları artış gösterdi. Bu durum özellikle yazlık böl-gelerde kira fiyatlarındaki yükselişi de beraberinde ge-tirdi. Emlak sektörü platfor-mu Emlakjet verilerinden ya-pılan belirlemelere göre, ni-sanda yüzde 29 olan kiralık konut aramaları mayıs ayın-da yüzde 51'e yükseldi. Tür-kiye genelinde kiralar aylık yüzde 1 sınırlı artmasına kar-şın, bazı illerde aylık fiyat ar-tışlarında önemli yükselişler görüldü.

Buna göre, kira fi-yat artışları bu yıl nisan-ma-yıs arasında İzmir'de yüzde 6'dan yüzde 12, Bursa'da yüz-de 0'dan yüzde 8, Aydın ve Mersin'de yüzde 0'dan yüz-de 7 oranında artış gösterdi-ği belirlendi. Ankara'da nisan ayında yüzde 0,1 yükselen ki-ra fiyatları mayısta yüzde 6 artış kaydetti. İstanbul'da ise mart ayında yüzde 0'lık oran-la artış göstermeyen kiralık-lar, nisan ve mayısta ise yüzde 6'lık oranla sabit kaldı. Başka bir ifadeyle, İstanbul'da kira zammı son iki aydır aynı sevi-yede kaldı.

En çok konut aranan 3 ilde satılıklar artmadı

Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde mayısta konut arayanların yüzde 51'i kiralık, yüzde 49'u satılık ko-nut aradı. Bir önceki aya gö-re Türkiye genelinde kiralık fiyatlarında yüzde 1'lik artış görülürken, satılık fiyatla-rında herhangi bir artış göz-lemlenmedi. Verilere göre, kiralarda Adana'da yüzde 9, Bursa'da ve Konya'da yüzde 8 artış yaşandı.

Gaziantep'te ise nisanda yüzde 8 olan ay-lık artış mayısta yüzde 0 ol-du. Satılık fiyatlarında ise İs-tanbul'da nisan ayında görü-len yüzde 1'lik artış, mayısta yerini yüzde 3'lük yükseli-şe bıraktı. Ankara'da nisan-da binde 3'lük artış, mayısta yüzde 0 oldu. İzmir ise aynı dönemde satılık konut fiyat artışı yüzde 1'lik artışla deği-şim göstermezken, Bursa'da yüzde 2'lik artış yüzde 0 ola-rak gerçekleşti. Mersin'de de yüzde 0'da kaldı. Böylelikle en fazla konut araması yapı-lan 10 ilde satılık konut fiyat-ları Ankara, Bursa ve Mer-sin'de yüzde 0 ile değişim göstermedi.

Türkiye İstatis-tik Kurumu (TÜİK) verileri-ne göre ise Türkiye'de konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en faz-la olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile An-talya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hak-kari oldu. Yabancılara yapı-lan konut satışları da mayıs-ta bir önceki yılın aynı ayı-na göre yüzde 34,8 azalırken, yabancılara en fazla konut satışı 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin'de gerçekleşti.

Taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 46

Diğer taraftan emlak plat-formu, temmuz itibarıyla kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının gayrimen-kul sektörü üzerindeki etki-lerini de değerlendirdi. Bu yeni düzenlemeyle kiralar, piyasa koşullarına göre ser-bestçe belirlenecek ve mülk sahiplerinin gelirlerini ko-rumalarına olanak tanıya-cak. Kira zammı sınırlama-sının kaldırılmasıyla ilgili, katılımcıların yüzde 15'i ki-ralık konut piyasasının du-rağanlaşacağını, yüzde 17'si hareketleneceğini, yüzde 14'ü ise herhangi bir değişim olmayacağını belirtti. Kira-lık konut fiyatlarına nasıl et-ki edeceğine dair, katılımcı-ların yüzde 75'i yeni kararın olumsuz etkiler yaratacağı-nı düşündü. Zam sınırlama-sının kalkmasıyla kiracı-ev sahibi problemlerinin aza-lıp azalmayacağı soruldu-ğunda, katılımcıların yüzde 75'i problemlerin azalmaya-cağını belirtti. Sınırlamanın kalkması durumunda evin-den taşınmayı düşünenle-rin oranı ise yüzde 46 oldu.

Ani artışlar kiracıları zorlayabilir

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının, mülk sahiplerinin gelirlerini korumasına yardımcı olacağını belirtti. İdikat, "Ancak ani kira artışları kiracıları zorlayabilir ve sosyal dengeleri etkileyebilir. Emlakjet, bu değişimlerin gayrimenkul sektöründe yeni stratejilerin belirlenmesini gerektirdiğine ve tüm paydaşların dikkatli bir şekilde hareket etmelerini zorunlu kıldığına inanmaktadır" dedi.

Hamide Hangül