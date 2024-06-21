Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor

Uluslararası piyasada ar-tan ham ayçiçek yağı fi-yatlarının yurtiçinde raflara yansıması bekleniyor. Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa'dan artan talebin art-masının yanı sıra Ukrayna'da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşme-si nedeniyle ham yağ fiyatları-nı tetikledi. Son 1 ayda ham ay-çiçek yağının fiyatı yüzde 20'ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.

Uluslarara-sı piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bay-ram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüz-de 10'luk bir artışın yaşanabi-leceğini belirtiyorlar. Şu anda zincir marketlerin kendi mar-kalı 5 litrelik ayçiçek yağının fi-yatı 195 lira seviyesinde bulu-nuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor. Yurtdışında son dö-nemde yüksek artışların kay-dedildiğini aktaran Kadooğ-lu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, bir ay ön-ce 870 dolar seviyesinde olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1.020 ile 1.030 dolara yükseldiğini söyledi.

Ukrayna'da çekirdek stokları 1 milyon tonun altına geriledi

Bunun temel sebebinin di-ğer destinasyonlardan daha fazla talepten dolayı daha yük-sek fiyatların verildiğini ifade eden Yıldırım, "Rus ve Ukray-nalı satıcılar, Hindistan ve Av-rupa'dan gelen taleplerle fiya-tı artırdılar. Özellikle Mısır'ın son yaptığı ihale, o günkü koşul-lara göre çok yüksek bir fiyatla sonuçlanınca ham yağ fiyatın-da bir anda artışa neden oldu.

Ayrıca, sezondan çok uzaklaş-tığımız için temmuz ve ağus-tos aylarında emtianın en dip olduğu döneme geldik. Şu anda temmuzun ikinci yarısı itiba-riyle Ukrayna'da çekirdeğin 1 milyon tondan daha az olduğu söyleniyor. Bu da fiyatların at-ması noktasında büyük bir et-ken olodu. Muhtemelen fiyat-lar bu şekilde 1.000 dolar se-viyesinde devam edecek gibi duruyor. Ne kadar artacağını zaman gösterecek" dedi.

Yurtdışı 1 ton ham yağın maliyeti 45 bin liraya dayandı

Yurtiçinde ise Tarım Kredi Kooperatifi ve Trakya Birlik aracılığıyla fiyatların baskı altına alındığını kaydeden Muzaffer Yıldırım, özellikle bayram öncesinde ham ayçiçek yağının tonu 36 bin lira seviyesinde olduğunu bildirdi. Söz konusu fiyatın bayram sonrasında bu seviyede kalmayacağını, yurtdışı fiyatının artış göstermesinden sonra ham yağın 38 ile 39 bin lira seviyesine gelebileceğinin konuşulduğunu aktaran Yıldırım, "Bu fiyatın oluşması da gayet normal, şu anda düşük seviyelerde gitmesi zaten anormal bir durum.

Yurtdışında tonunu 1.000 dolar ile hesaplandığımız zaman ve buna vergi de dahil ettiğimizde 1.360 dolara denk geliyor. Buna 20 dolar da masrafları eklediğimizde 1.380 dolar yapıyor. Bunu kurla çarptığımız zaman yaklaşık 45 bin lira fiyat ortaya çıkıyor. 36 bin lira yurtiçi fiyatken, yurtdışı maliyet 45 bin liraya yaklaşıyor ise bunun yukarı doğru bir düzeltme yapması normal" diye konuştu.

''Ayçiçek yağı fiyatları normalin çok altında seyrediyor''

Yurtiçi fiyatlarla ilgili dernekleri aracılığıyla bakanlığa müracaat ettiklerini dile getiren Muzaffer

Yıldırım, fiyatların manipüle edilmesinin söz konusu olduğunu, şu anda damping ve anti dampingin bulunduğunu belirtti. Fiyatların zincir marketler dolayısıyla çok çok geride olduğuna değinen Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lira olması da çok mümkün gözükmüyor. Fiyat 230 ile 250 lira civarına gelebilir. Fiyatın olması gereken seviye ise maksimum 250 lira civarında olur" dedi.

Mehmet Hanifi GÜLEL