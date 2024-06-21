İzmir Bergama'da orman yangını
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bir mahalledeki ağıllar ve bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Çanakkale Ayvacık'taki yangın ise kontrol altına alındı. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangın da kısmen kontrol altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 09:31, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:33
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
İZMİR / BERGAMA
İzmir'in Bergama ilçesi Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
Jandarma ekiplerinin mahalle sakinlerini tehlike geçene kadar meydanda bir arada tuttuğu öğrenildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.