Bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyenlerden 17 kişi, hastanelik oldu

Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Kırat Mahallesi'nde öğlen saatlerinde E.D.'nin evinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide yaklaşık 30 kişilik akraba ve komşu grubu katıldı. Ev sahibinin hazırladığı öğrenilen tavuk- pilav misafirlere ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti duyan konuklar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneye şu ana kadar 17 kişinin başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 17 kişi, tedaviye alındı.

Olayın ardından ekipler tarafından tavuk- pilavdan numune alınırken zehirlenmelerle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.