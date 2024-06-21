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Brent petrolün varil fiyatı 85,53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 10:52, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:48
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Brent petrolün varil fiyatı 85,53 dolar

Dün 85,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,71 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalarak 85,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,16 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisi ile bu hafta açıklanan perakende satışlar verisi ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirmine gideceğine yönelik beklentilerini desteklemesine karşın dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisi karışık sinyaller verdi.

Buna göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 5 bin azalarak 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Bankanın, eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 64 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldığını açıkladı.

Seyahat hareketliliğinin arttığı yaz döneminde gelen bu veri, ülkede talebin toparlandığı algısını destekliyor ve fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürerken, İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu salı günü, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 86,13 ile 87,14 dolar aralığının direnç, 85,12 ile 84,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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