Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 11:15, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:09
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.