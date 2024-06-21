Malatya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 12:52, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:40
Erkenek Mahallesi Karadere mevkisinde, M.S. idaresindeki i 02 FR 414 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Zeynep Sakar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü M.S. ile Ö.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.