Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Van'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 13:05, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:41
Tuşba ilçesinde dün arkadaşlarıyla Çarpanak Adası yakınlarına giden 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal, Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Aramalara rağmen sonuç alamayan ekipler, dalgıçların katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.