Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 14:45, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:36
Sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen 1 işçi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralanan 20 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.