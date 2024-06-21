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FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 15:10, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:36
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FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adli kontrol tedbiri uygulanan D.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen D.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan D.K'nin lise döneminde örgüte ait dershaneye gittiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, ByLock yazışmasında adının geçtiği ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı ve "ev ablası" sıfatıyla FETÖ'ye ait evlere erzak sağladığı anlatılan D.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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