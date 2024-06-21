Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti

Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti. Çifte koyun hediye edilmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 15:20, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:41
Yazdır

Devrek ilçesinde, dün hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Eğlence sonrası takı töreninde, damadın bir arkadaşı düğün salonunun kapısından kucağında koyunla içeri girdi. Koyunu, çiftin önündeki masaya bırakan damadın arkadaşının, Rabia-Kayhan Ayvacı'yı tebrik ettiği anlar, izleyenleri de gülümsetti. Hediyeye şaşıran Ayvacı çifti, bir süre koyunu sevdi. Düğüne katılanların da şaşırdıkları hediyeye dair anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber