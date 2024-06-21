Yangına, ağzında sigara ile müdahale etti

Kızıltepe ilçesinin kırsal Alakuş ile Otluca mahalleleri arasındaki Mehmet Sait Karakuş'a ait bir tarlada, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangında alevlerin sıçradığı 30 ton presli saman ile 30 bin TL değerindeki çadır ve Abbas Karakuş'a ait 550 sulama borusu yandı.

Bir kişinin yangına ağzındaki sigara ile müdahale ettiği, bitince de söndürmeden sulama borularının arasına attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.