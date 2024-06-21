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Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

BAĞCILAR'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın gaspçı tarafından kalbinden vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 18:57, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 19:03
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Bağcılar'da emekli polis memurunu öldüren gaspçı yakalandı

Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, silah zoruyla otomobildeki Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Saldırgan uzaklaştığı sırada otomobilden inen Altuntaş, silahıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine saldırgan silahıyla Avşin Altuntaş'a ateş etti. Emekli polis memuru, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altuntaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise kaçtı. Avşin Altuntaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların ardından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı binanın yanındaki iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mithat Arslan, "Sabah geldiğimde polisler yolu kapatmıştı. Bir cinayet işlenmiş diye bilgi aldım. Nöbet değiştirirken geldiğim için arkadaşa sordum. Bir tane silahlı şahıs, bizim karşı tarafımızda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir arkadaşımızı kurşunlamış. Bizim şirketin önünden hızla kaçmış" dedi.

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