Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde mangal yapmak isteyenler beyaz et fiyatlarıyla şaşkına döndü. Bayramda kesimin durdurulması ve talep yoğunluğu nedeniyle tavuk kanat fiyatı ikiye katlandı.
Ramazan Bayramı'nda 350 TL'den satılan kırmızı et fiyatı Kurban Bayramı'nda 600 TL'yi buldu. Kırmızı etin cep yakması vatandaşı beyaz ete yönlendirdi. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde İstanbul'da birçok mangal yapmak isteyenler gördükleri fiyatla şaşa kaldı.
TAVUK KANAT İKİYE KATLANDI
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, tatilin son günlerini mesire alanlarında geçirdi. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk kanada yönelenler kasap ve marketlerde kanat bulmakta zorlandı.
Tavuk kanadın kilo fiyatı 280 TL'yi buldu.
BAYRAM SÜRESİNCE KESİM DURDU
Uzmanlar fiyat artışının nedenini bayram süresince kesim işleminin yapılmadığını ve bu nedenle fiyatların ikiye katlandığını söylüyor.
YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 200'DEN FAZLA ARTTI
Yılbaşında 110-120 lira aralığında satılan kanat kanadının kilosu bugünlerde kalitesine göre 190-280 lira aralığından satılıyor.