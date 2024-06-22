Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 07:26, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 07:27
Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 45 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.
Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.