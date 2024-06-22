Kayseri'de belediye meclisi üyesine silahlı saldırı
Kayseri'de dövüldükten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B., tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 08:25, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 08:27
İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B. (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.
E.U., Ş.B.'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu.
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B., buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
E.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.