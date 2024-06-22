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Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı

Son 24 saatte 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti, 1007 kişi yaralandı. Bayram tatilinin 7 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi, 8 bin 690 kişi de yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 08:44, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 08:45
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Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Dün 597 trafik kazası olduğunu, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 1007 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre bayram tatilinin ilk 7 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi, 8 bin 690 kişi de yaralandı.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

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