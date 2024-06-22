Savcıdan Timur Cihantimur'un avukatlarına tokat gibi cevap

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek serbest bırakılması talebinde bulundu.

SAVCIDAN "MİLYON DOLARLIK EVLERDE YAŞADIĞI İÇİN HAPİSHANEYİ BEĞENMEMİŞTİR" CEVABI

Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney, Timur Cihantimur'un varlıklı bir ailesi olduğuna dikkat çekerek ABD'den de kaçmasına yardım edebileceğini öne sürdü.

Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti.

EYLEM TOK'UN FİKRİYMİŞ

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti.

Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK

Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi.

Üçüncü duruşmanın tarihi ise henüz açıklanmadı.

EYLEM TOK 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Oğlu Timur Cihantimur ile aynı davada yargılanan Eylem Tok ise, 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.