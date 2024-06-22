Sular altında! Köyden geriye sadece minare kaldı

Öte yandan ilkbaharla birlikte kapakları kapatılan Karakurt Barajı suları altında ağaçlar, eski köy, köyde bulunan kiliseler, eski taş evler de dahil köyün tamamı sulara gömüldü. Su yüzeyinde ise 100 yıllık caminin minaresi kaldı.

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı'nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyünde bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı.

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