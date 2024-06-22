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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 09:48, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:49
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.R. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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