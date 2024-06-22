Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.A. ve H.G'nin öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ç'nin (25) kullandığı 34 ZH 3447 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.A. (14) ve H.G'ye (17) çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net