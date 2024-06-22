Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması

Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motokurye ve garsonlara muafiyet getirileceğini duyurdu.

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