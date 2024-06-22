Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi numara 11'deki evde meydana geldi. S.M. ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.M., eşi Gülsüm M.'yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşularını ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülsüm M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi S.M.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.