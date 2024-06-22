Fenerbahçe'den transfer operasyonu: 3 şehir 6 yıldız!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.. Levent Mercan'ı açıklayan Sarı-Lacivertliler artık yurt dışı çalışmalarına ağırlık verdi. Fanatik gazetesinin haberine göre yönetimin yeni bombalar için 3 adresi var. İşte sportif direktör Mario Branco'nun operasyonda bulunduğu şehirler ve peşinde olduğu yıldızlar...

MANCHESTER

Sarı-Lacivertliler'in orta sahadaki öncelikli hedeflerinden biri Casemiro. Manchester United'ın tecrübeli yıldızı Brezilya Milli Takımı'nda yıllarca Fred ile birlikte forma giydi. Yönetim, bu ikiliyi Fenerbahçe'de bir araya getirmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı Casemiro'ya başta Suudi Arabistan'dan olmak üzere birçok ülkeden ilgi var.

Öte yandan Kanarya'nın Manchester United'dan peşinde olduğu bir isim daha var: Victor Lindelöf... Jose Mourinho, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istiyor. Satış listesinde yer alan İsveçli stoper için İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk ilk teklif yapıldı ve pazarlıklar başladı. Inter'in de peşinde koştuğu yıldız savunmacı için Mourinho'nun da bizzat devrede olduğu kaydedildi.

RİYAD

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki durağı Al-Nassr olacak. Suudi ekibi, takımın iki yıldızı Sadio Mane ve Talisca'yı gözden çıkardı. İki futbolcunun menajeriyle de yapılan görüşmelerde Mane ve Talisca'nın yeni sezonda kadroda düşünülmediğinin iletildiği kaydedildi. Al-Nassr, yüksek maaşları nedeniyle ayrılmaya sıcak bakmayan yıldızları, paralarının büyük bölümünü karşılayıp kiralık olarak göndererek ikna etmeye çalışıyor.

Mourinho, hem Mane'yi hem de Talisca'yı Fenerbahçe'de görmeyi çok istiyor. Yönetim ve Branco, Al-Nassr ile iki yıldız arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler eğer planladığı gibi Mane ve Talisca'yı kiralayabilirse, diğer transferlere daha fazla bütçe ayırabilecek.

MADRİD

Branco, Madrid'in KırmızıBeyazlılar'ı Atletico'dan iki oyuncunun peşinde: Joao Felix ve Alvaro Morata... İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Morata, kulübünün forvet arayışından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmiş ve ayrılmayı düşündüğünü ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan da devrede.

Atletico'nun kadroda düşünmediği Felix ise geçen sezon kiralandığı Barcelona'da kariyerine devam etmek istiyor. Ancak İspanyol devinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunun gerçekleşmesi kolay değil. Fenerbahçe ise menajer Jorge Mendes ve Jose Mourinho faktörüyle Portekizli yıldızı ikna etebileceğine inanıyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim ilk olarak Atletico Madrid ile anlaşmanın yollarını arıyor.