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İstanbul'da 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde 2 yıl içerisinde 15 defa hırsızlık yaşandı. Dükkanında 16 kamera ve alarm bulunan esnaf, yetkililerden çözüm talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 14:33, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:32
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İstanbul'da 2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesi 331. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir kafeteryayı gözüne kestiren hırsız, kafeteryanın camından içeriye girdi.

Kafeteryadaki iki alarm ve 16 kameraya aldırış etmeyen hırsız, dükkanın içerisindeki televizyonu 22 saniyede alıp götürdü.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Önlemlere rağmen hırsızlıkların önüne geçemedi

2 senedir yaşanan hırsızlıkların kendisini canından bezdirdiğini ifade eden işletme sahibi İsmet Bozacı, şunları söyledi:

"Biz burayı 2 sene önce devraldık. 2 senede abartmıyorum 15 kere hırsızlık hadisesi yaşadık. Hepsinde karakola gitmedik, çünkü bazı hırsızlar o kadar profesyonel ki yüzünü kapatıyor, eldiven takıyor. Bu sefer kamera kayıtlarından baktık yüzü görünüyor. Şikayetçi olduk henüz bir netice yok. Resmi kayıtlara göre şu ana kadar bizim 3 tane televizyonumuz çalındı. Daha önce de laptoplarımız çalındı, şarj aletlerimiz çalındı, paralarımız çalındı. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Televizyon gitti. Bu adam neden hala yakalanamıyor. Burada kamera var. 2024 yılındayız. Sadece benim dükkanımda 16 tane kamera var. Hadi bende olmadığını düşünürsek sokakta her yerde kamera var. Bu nasıl yakalanamıyor. Yüzü net belli. Bu şahıs neden yakalanamıyor ben bilmiyorum."

"Televizyon alacağım, korkumdan alamıyorum tekrar girer diye"

Yaşanan olaylarda polisi aradığını belirten Bozacı, "Parmak izi vesaire bakıyor ama bir şey yok diyor. Ben burada bir esnafım ve mağdurum. Biz bu soruna bir çözüm istiyoruz. Şu an televizyon alacağım. Korkumdan alamıyorum tekrar girer diye. Ne çare bulacağız bilmiyoruz. Akşam kilitleyip kontrol ediyoruz. Her yerde kamera var, alarm var fakat bu da hırsıza engel olmuyor. Alarm çaldığı halde hırsızın hiç umurunda olmuyor. En son girdiğinde baktık adam giriyor içeriye. 22 saniyede alıyor götürüyor. Daha önce de işletmemize giren gene aynı hırsız. Yakalanmasını istiyoruz bir an önce. Şikayetçiyiz ve en ağır ceza neyse verilmesini istiyoruz. Burada bir sürü esnaf var. Yazık günah yani."

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