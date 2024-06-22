Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kütahya'da kaza yapan yolculara, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, emniyet kemeri taktırıldığına ilişkin videouyu paylaştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirdiğini ve bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Yerlikaya, sosyal medya mesajlarında, araçlarda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladıklarını aktardı.

Trafik polislerinin de otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptığını ifade eden Yerlikaya, bunun en çarpıcı örneğinin Bursa-Antalya seferini yapan bir otobüste yaşandığını bildirdi.

"Uyarıları dikkate alalım ki yolun sonu bayram olsun"

Trafik ekiplerinin otobüsteki yolculara uyarılarda bulunduğunu ve emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını söylediğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular, Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler.

Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Bu uyarıları dikkate alalım ki yolun sonu bayram olsun."