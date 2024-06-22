Van'da trafik kazası: 14 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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