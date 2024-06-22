Van'da trafik kazası: 14 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 17:32, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:32
Kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen otomobil ile otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.