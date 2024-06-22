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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul için taziye mesajı paylaştı. Açıklamada, "Paul, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacak" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 19:52, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:53
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.

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