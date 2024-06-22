Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi.

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