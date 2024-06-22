Vincenzo Montella'dan Mert Günok ve Arda Güler açıklaması
2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan Milli Takım'da Arda Güler ve Mert Günok'un sağlık durumu merak ediliyordu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, "Futbolcularımızı korumak amaçlı bu değişiklikleri yapmak zorundayız. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Arda'yı son 2 gündür koruduk. Riske girmek istemedik." dedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 19:55, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:57
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geliyor.
Açıklanan ilk 11'lerle beraber Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçından farklı bir 11 tercihi yaptığı görüldü.
Mücadele öncesi konuşan Montella'nın açıklamaları şu şekilde:
"Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.
Futbolcularımızı korumak amaçlı bu değişiklikleri yapmak zorundayız.
Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ikinci yarıda da ona ihtiyacımız olmaz."