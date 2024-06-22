Vincenzo Montella'dan Mert Günok ve Arda Güler açıklaması

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geliyor.

Açıklanan ilk 11'lerle beraber Vincenzo Montella'nın Gürcistan maçından farklı bir 11 tercihi yaptığı görüldü.

Mücadele öncesi konuşan Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.

Futbolcularımızı korumak amaçlı bu değişiklikleri yapmak zorundayız.

Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ikinci yarıda da ona ihtiyacımız olmaz."