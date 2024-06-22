Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya Doğanşehir'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 22:07, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 22:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Herhangi bir olumsuzluk yok"
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.