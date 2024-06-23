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Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 07:29, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 07:40
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Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü

Selçuk E. (20) idaresindeki 74 AAG 388 plakalı otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil D. (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hanife D. (71), Berat Y. (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berat Y. ve Hanife D. de kurtarılamadı.

Erol K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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