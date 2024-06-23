Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yurt dışı çıkış harcı, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen vergi paketinin en çok tartışılan konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen ve AK Parti'nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı yeni vergi paketinde 2022 yılından beri uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik tartışma yaşanıyor.

AK Parti kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti. Ancak bu rakam kamuoyunda büyük tepkiye sebep olunca, AK Parti konuyu yeniden değerlendirmeye aldı. GİB'in önerisine itiraz eden AK Parti yönetiminin, harcın en fazla 1.000 veya 1.500 lira olmasını istediği belirtildi. Rakam konusunda son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmeden sonra verilecek.

3 BİN LİRA OLMAYACAK



AK Parti kaynakları "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 3 bin lira önerisinin gerekçesi şu: Bu uygulama ilk çıktığında 100 dolara denk geliyormuş. Buradan hareketle 3 bin lira olması gündeme geldi ama bu rakam olmayacak. Henüz net bir rakam belirlenmiş değil ama 1.000 veya 1.500 lira olabilir. Belirlenecek miktar bundan böyle de her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanına da artırma veya eksiltme konusunda yetki verilecek" dedi.

13 MİLYARLIK KATKI BEKLENİYOR



Yurt dışı çıkış harcının 1.500 lira olması durumunda, 2023 yılında yurt dışına çıkış sayıları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, bir yılda Hazine'ye 13 milyar lira civarında bir kaynak girişi olacağı belirtildi. 2022 yılından bu yana uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 15 lirası TOKİ'ye aktarılmıştı. Yeni harç miktarı kapsamında TOKİ'ye aktarılacak miktar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.