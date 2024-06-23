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Yangınların yüzde 70'i anız kaynaklı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı'nda 12 kişinin ölümüne neden olan anız yangını, bu tür yangınları yine gündeme getirdi. Orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'inin anız yangınlarıyla paralel çıktığı belirtiliyor. Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, "Anız yangınları, rüzgar olduğu zaman çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bu konuda ciddi tedbirler almak gerekiyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 08:26, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:15
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen anız faciası, anız yangınlarını bir kez daha gündeme getirdi. Rüzgarın etkili olduğu noktalarda anız yangınlarının bir anda büyüyebildiğini söyleyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, bu nedenle daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre dikkat çeken Türkyılmaz, çıkan 116 yangında, bin 143 hektar orman alanı zarar gördüğünü belirterek, "Yine bu yıl çıkan orman alanına sirayet etmeyen 932 yangında, 3 bin 20 hektar orman dışı alan zarar gördü. Veriler dikkate alındığında orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'i anız yangınlarıyla paralel çıktığını görüyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLMELİ

Anız yangınlarının ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığını belirten Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara ise, "Doğal olarak da rüzgar olduğu zaman çok hızlı bir şekilde yangın büyüyebiliyor. Bu konuda ciddi tedbirler almak, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılması lazım" diye konuştu.

Burak Doğan - Saliha Engin

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