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İki kardeşin otel odasında sır ölümü!

İzmir'de Gönül Uğraş, 5 çocuğundan 4'ü ile otele konakladı. Sabah ise, 14 yaşındaki Ege ile 12 yaşındaki Handan'ı otelde bıraktı. Anne geri dönmeyince odayı kontrol etmek isteyen resepsiyon görevlisi kan donduran manzara ile karşılaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 09:05, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:22
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Sır dolu olay, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya gitti.

İKİ ÇOCUĞUNU ALIP ECZANEYE GİTTİ BİR DAHA DA DÖNMEDİ

Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi.

Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Otele giden sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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