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Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü

Son 24 saatte 706 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti, 1097 kişi yaralandı. Bayram tatilinin 8 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 68'e yükseldi, 9 bin 787 kişi de yaralandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 09:15, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Dün 706 trafik kazası olduğunu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1097 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre bayram tatilinin ilk 8 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi, 9 bin 787 kişi de yaralandı.

"Ekiplerimiz kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor. Tekrar uyarıyoruz. Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

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