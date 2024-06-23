Yargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal karar

Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal karar

Yargıtay, şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, devam eden fiziksel şiddete rağmen boşanma davası açmayıp evliliğe devam eden kadının bu davranışını hayatın olağan akışına uygun buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 09:57, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:03
Yazdır
Yargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal karar

İçtihat Bülteni Uygulamasından edinilen bilgiye göre, eşlerin birbirine açtığı karşılıklı boşanma davalarında davacı vekili, tarafların ortak iki çocuklarının bulunduğunu, davalı kadın eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak çalıştığı işyerindeki bir erkek ile ilişki kurduğunu ileri sürerek tarafların boşanmalarına, velayetlerin babaya verilmesine ve ayrıca müvekkili yararına 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı-karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde, tüm iddiaları inkarla, sadakat yükümlülüğüne aykırı herhangi bir davranışının olmadığını, karşı tarafın birlik görevlerini yerine getirmediğini, eşine karşı sorumsuz ve ilgisiz davrandığını, fiziksel şiddet uyguladığını, ağza alınmayacak küfürler edip evden kovduğunu ileri sürerek asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, velayetlerin kendisine verilmesini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, her iki davanın da kabulüne, tarafların boşanmalarına, velayetlerin anneye verilmesine, ortak çocuklardan adına tedbir ve iştirak nafakası, kadın eş lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ve tazminat verilmesine hükmetti. Belirtilen karara karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunuldu.

Bölge Adliye Mahkemesi, kadın eşin eve başka bir erkek alarak sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda kadının ağır erkeğin ise az kusurlu olduğu gerekçesi ile kadının tüm istinaf itirazlarının reddine, erkeğin kusur belirlemesi nafaka ve tazminatlar yönünden ileri sürdüğü istinaf itirazlarının kabulü ile erkek yararına maddi ve manevi tazminatın kabulüne ve kadın eşin nafaka ve tazminat istemlerinin reddine karar verdi.

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, her iki eşin eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, Özel Dairece her ne kadar erkeğin kadına yönelik fiziksel şiddetinin sürekli olduğuna değinilmişse de buna ilişkin kadın eşin anne ve babasının beyanlarına bakıldığında, ifadelerin yer ve zaman içermeyen soyut beyanlardan ibaret olduğundan bahisle direnme kararı verdi. Direnme kararına karşı süresi içinde davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz isteminde bulundu ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: "Somut olayda süregelen fiziksel şiddete rağmen boşanma davası açmayıp evliliğe devam eden kadın eşin bu davaranışı hayatın olağan akışına uygundur"

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, verdiği bozma kararında şu ifadelere yer verdi:

"Özel Daire bozma kararında belirtildiği gibi süreklilik arz eder şekilde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Tanık beyanları ile erkeğe fiziksel şiddet vakıası yüklendiğine göre, anlatımların bir bütün olarak değerlendirilerek fiziksel şiddetin sürekli olduğu da kabul edilmelidir. Bir bölümü esas alınan tanık beyanlarının, aynı konuya ilişkin devam eden bölümlerinin hatalı gerekçe ile hükme esas alınamayacağının kabul edilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen olaylara göre tarafların kusurlu davranışları kıyaslandığında eşlerin eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Kanun koyucu; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşit kusurlu davranışlar sergileyen eşlere, boşanma sebebiyle ekonomik durumda meydana gelecek azalmaları tamamlama borcu yüklememiştir. Hal böyle olunca kadın eşin ağır kusurlu olduğunun kabulü ile dosya kapsamına uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak erkek yararına tazminat ödenmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; boşanmaya sebep olan olaylarda kadın eşin ağır kusurlu olduğunun kabulü ile bu kusur belirlemesine bağlı olarak erkek eş yararına tazminat ödenmesine karar verilmesinin somut olaya ve hakkaniyete uygun olduğu, erkeğin iddia edildiği üzere süregelen fiziksel şiddeti karşısında boşanma davası açmayan ve evlilik birliğine devam eden kadın eşin bu davranışının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla boşanmaya sebep olan asıl olayın kadının sadakat yükümlüğüne aykırı davranışı olması nedeniyle direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise; de bu görüş, yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çokluğuyla benimsenmemiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber