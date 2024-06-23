Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, sabah saatlerinde görevden dönen güvenlik korucuları taşıyan araç kaza yaptı. Araçta bulunan 4 güvenlik korucudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü ise yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları hastaneye kaldırılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görevden dönen güvenlik korucularına ait olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, güvenlik korucularını taşıyan araç kaza yaptı. Araçta toplam 4 güvenlik korucusu bulunuyordu.
Kazanın meydana gelme nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, kazada 1 korucunun şehit olduğu belirlendi.
Olaya ait ilk kaza görüntüsü:
Şehit olan güvenlik korucusunun kimliği resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmazken, çalışmalar sürüyor.
Aynı araçta bulunan 3 güvenlik korucusunun ise yaralandığı bildirildi. Yaralı güvenlik korucuların, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Şırnak Valiliği tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinin 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurmuştu.
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