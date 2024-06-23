Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görevden dönen güvenlik korucularına ait olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, güvenlik korucularını taşıyan araç kaza yaptı. Araçta toplam 4 güvenlik korucusu bulunuyordu.

Kazanın meydana gelme nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, kazada 1 korucunun şehit olduğu belirlendi.

Olaya ait ilk kaza görüntüsü:

Şehit olan güvenlik korucusunun kimliği resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmazken, çalışmalar sürüyor.

Aynı araçta bulunan 3 güvenlik korucusunun ise yaralandığı bildirildi. Yaralı güvenlik korucuların, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak Valiliği tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinin 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurmuştu.

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