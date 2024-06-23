Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladı

Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladı

Kocaeli'de otomobil sürücüsü, motosikletliyi aracıyla ezmeye çalıştı, başaramayınca bıçakla kovaladı. Çalışanların araya girmesiyle motosikletli kurtulurken, şüphelinin motorcuyu hasmına benzettiği, kaskını çıkarınca durumun farkına vardığı öğrenildi. Korku dolu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 10:10, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:59
Yazdır

Olay, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen motosikletli hayatının şokunu yaşadı. 34 BJB 921 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, market kapısının önünde başında kaskı ile bekleyen motorcunun üstüne bile bile aracı sürerek ezmeye çalıştı. Otomobil markete dalarken, motosikletliyi ise sıyırdı. Ani refleksle kaçarken yere düşen motorcu panikle kalkarken, otomobil sürücüsü ise elinde bıçakla şahsı kovaladı. Çalışanların araya girmesi ile şahıs sakinleşirken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsünün motosikletliyi kardeşini vuran şahsa benzettiği, bu sebeple olayı gerçekleştiği, motorcunun yüzünü görünce durumu fark ettiği anlaşıldı.

Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber